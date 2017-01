Durée : 7'45

A l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Cantal et de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Cantal, le nouveau "Coach Cantal" 2017 a été désigné. Il s'agit de la famille Combourieu, hôteliers-restaurateurs, installés à Pailherols.