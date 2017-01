Durée : 3'15

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes du Pays de Saint-Flour-Margeride, de Planèze, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise et de Caldaguès-Aubrac, constituent une seule et unique structure intercommunale, sous le nom de Saint-Flour Communauté.

Ce 12 janvier avait lieu la séance d'installation, au cours de laquelle les élus de ce nouveau territoire ont désigné leur exécutif. A une très large majorité, Pierre Jarlier a été élu président de la nouvelle entité. Il sera entouré de 15 Vice-Présidents et 4 membres du bureau.